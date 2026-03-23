La investigación, clave para la conservación en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia

La directora general de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, destacó este lunes la investigación como pieza clave para garantizar la protección y conservación de los valores ambientales, culturales, patrimoniales y paisajísticos del Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

Durante la inauguración de la décima edición de las jornadas de estudio e investigación del Parque Nacional, Marisol Díaz indicó que el intercambio de conocimiento entre el ámbito científico y la gestión ambiental, así como su divulgación a la ciudadanía, es fundamental para avanzar en la preservación de este espacio natural.

En las jornadas se presentarán 20 comunicaciones que abarcan varios ámbitos de trabajo agrupados en seis bloques temáticos: fauna marina y aves; especies invasoras y control de fauna; ecosistemas marinos y biodiversidad sublitoral; biodiversidad terrestre y hábitats; cambio climático y tecnología, y patrimonio cultural.

En el ámbito de la fauna marina y las aves, se abordará el seguimiento que se está realizando de gaviotas patiamarillas mediante GPS; la telemetría acústica de peces costeros y elasmobranquios; o la dinámica poblacional del bolo como especie clave en la red trófica.

En lo que respecta a los ecosistemas marinos y terrestres, la biodiversidad y los hábitats, se darán a conocer trabajos sobre la propagación y reintroducción de la Luminaria y la situación del alga invasora Rugulopteryx okamurae en las Rías Baixas. En este ámbito, la directora general hizo hincapié en el proyecto Cabalga, destinado a la recuperación de gorgonias en la isla de Sálvora, por ser un buen ejemplo de colaboración entre investigación científica, pesca artesanal y sector social, al contar con la participación de la asociación Amicos. "Se trata de un enfoque innovador en la gestión de áreas marinas protegidas", señaló.

Además, también se presentarán comunicaciones sobre la producción de Corema album para la recuperación dunar; el origen genético de los conejos de las islas; la salud fitosanitaria de las masas arbóreas; la presentación de una guía de identificación de líquenes costeros, y la estrategia transnacional del LIFE Global para la restauración de hábitats de la Red Natura 2000.

En este sentido, en las jornadas se presta especial atención al control de fauna y a la situación de las especies invasoras. En concreto, hay tres presentaciones sobre la detección de visón americano mediante fototrampeo, el monitoreo a largo plazo de ratas y la erradicación de plantas invasoras en el marco del programa LIFE Insular.

En esta edición también se analizará la adaptación al cambio climático abordando la red de estaciones de MeteoGalicia como herramienta de vigilancia y la aplicación de nuevas tecnologías como el proyecto Atlantilus de monitorización remota con vídeo autónomo y sensorización inteligente.