Una inversión millonaria olvidada: 25 años de abandono en la fábrica de pinturas de Teis, en Vigo

En 2001, el gobierno nacionalista de Lois Pérez Castrillo adquirió mediante una permuta los terrenos de la antigua fábrica de pinturas de Teis. Se trata de una parcela de más de 4.000 metros cuadrados situada en pleno centro del barrio, en las inmediaciones del mercado. El importe económico de la operación ascendió a 330 millones de euros.

Sin embargo, 25 años después, el espacio continúa sin uso y en un estado de progresivo deterioro. Los vecinos denuncian que la estructura se ha degradado hasta convertirse en un riesgo para la seguridad. Desde la Asociación de Vecinos de Teis aseguran que las quejas son constantes: "Todas las semanas nos informan de desprendimientos, ratas, elementos rotos, socavones en el aparcamiento o maleza sin cortar".

El deterioro del recinto no es nuevo. En 2022 se viralizaron en redes sociales vídeos en los que se veían ratas utilizando el cableado para acceder a las viviendas colindantes, lo que incrementó la preocupación vecinal.

"Seguimos esperando a que hagan algo. No tenemos un proyecto cerrado en mente, pero queremos que el edificio aporte valor al barrio y que no suponga un peligro", explica su presidente, Julio González. "No somos técnicos, nos da igual qué proyecto se haga, pero es necesario que el Concello intervenga", añade otro miembro de la directiva.

Entre las propuestas vecinales figuran la creación de un aparcamiento, una residencia para personas mayores o una plaza con zona verde. Los comerciantes, por su parte, insisten en la falta de estacionamiento en el barrio, especialmente en un contexto en el que se promueven aparcamientos disuasorios para reducir el tráfico en el centro de la ciudad.

"Lo que no puede ser es que llevemos 25 años así después de una inversión de esta magnitud", sentencia González, quien denuncia que, pese a las reiteradas reclamaciones, no han recibido respuesta por parte del Concello de Vigo.

Tres años con una calle cerrada

A esta situación se suma el cierre "provisional" de la Primera Travesía de Foxos debido al riesgo de desprendimiento de la chimenea de la antigua fábrica. "Hace tres años vinieron los bomberos, acordonaron la zona y se cerró el paso tanto a peatones como a vehículos", explica un vecino.

Como solución temporal, el Concello habilitó un acceso alternativo a través del aparcamiento del recinto. Sin embargo, lo que iba a ser una medida puntual se ha prolongado durante tres años.

"Ese muro es un peligro y deberían derrumbarlo antes de que ocurra una desgracia", advierte el presidente vecinal, que señala que la última queja presentada sobre este riesgo fue hace apenas mes y medio, sin que haya habido respuesta hasta el momento.