Archivada una querella por injurias del presidente de los comuneros de Cabral contra una plataforma gallega

El Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo ha decretado el archivo provisional de una querella por injurias y calumnias interpuesta por el presidente de la Comunidad de Montes en Man Común Santa Mariña de Cabral, Luis Rodríguez Pérez, contra la Plataforma Galega de Afectados por Comunidades de Montes.

Todo ello, según recoge el auto judicial fechado a 10 de marzo de 2026 al que ha tenido acceso Europa Press, a raíz de una publicación de un vídeo en un canal de YouTube en el que la Plataforma usó fragmentos de una grabación en la que aparece el querellado.

Durante la misma, realizaron una serie de manifestaciones que el presidente de la Comunidad de montes de Cabral consideró lesivas por "inveraces, falsas y haber sido emitidas de forma malintencionada con ánimo de difamar".

El juez concluye que las expresiones analizadas carecen de relevancia penal y no constituyen delito ni de calumnias ni de injurias y señala que no existe una imputación concreta de hechos delictivos contra el querellante.

Asimismo, juzgado también recuerda que la Audiencia Provincial de Pontevedra ya había acordado previamente el archivo de la causa respecto a uno de los investigados.