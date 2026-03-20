Vigo licita las obras del nuevo patio cubierto del CEP Celso Emillio Ferreiro

El Concello de Vigo ha aprobado la licitación de las obras del colegio Celso Emilio Ferreiro, ubicado en el barrio de Coia. Se trata de la "cubrición" del patio exterior del centro educativo, según ha informado en un audio el alcalde Abel Caballero.

"Una cubierta de 1.100 metros cuadrados de superficie", ha detallado el regidor socialista, que ha avanzado que se construirá en un lado unas gradas de hormigón para "presenciar los partidos que allí se puedan hacer".

Además, los trabajos municipales incluyen la creación de un paso cubierto desde el patio hasta la entrada del colegio de 80 metros de longitud, aproximadamente. También se renovará el pavimento de la pista multideportiva, se adaptará la zona verde, la iluminación y se mejorará la red de evacuación de pluviales.

La obra supondrá una inversión de casi 750.000 euros, se ejecutará a lo largo de cinco meses y comenzará una vez termine el periodo lectivo. "Los patios cubiertos es obligación de la Xunta, pero en Vigo ni está ni se la espera", ha rematado el regidor olívico.