Fin de semana estable en Vigo: sol y temperaturas suaves

Pese a la reciente inestabilidad climática, todo apunta a que los vigueses podrán disfrutar de un fin de semana marcado por la ausencia de lluvias. Durante las próximas jornadas, la ciudad olívica alternará intervalos de nubes y claros, con amplios momentos de cielo despejado.

El domingo se presenta especialmente favorable, con una jornada plenamente despejada y el sol como claro protagonista.

En cuanto a las temperaturas, serán elevadas para esta época del año: las mínimas descenderán de forma moderada hasta los 9 grados, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios, en torno a los 21 grados.