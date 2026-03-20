Detenido en el barrio vigués de Bouzas por tráfico de drogas

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Unidad de Prevención y Reacción han incautado 11 gramos de cocaína y más de 4.900 euros en efectivo en el barrio vigués de Bouzas. Además, han detenido a una persona por un presunto delito

de tráfico de drogas.

Según informa la Policía Nacional en un comunicado, los hechos se produjeron en la tarde del pasado día 16 cuando agentes de la UPR de la Comisaría de Vigo-Redondela iniciaron un dispositivo enfocado a la prevención de la venta de sustancias estupefacientes a pequeña escala.

Mientras se encontraban patrullando por la zona de Bouzas, los agentes se percataron de un vehículo mal estacionado en el cual se encontraba un hombre al volante. Tras proceder a su identificación el varón tiró, con intención de que cayese en el interior de una papelera cercana, un paquete de plástico al suelo.

Al observarlo, uno de los agentes recogió dicho envoltorio y comprobó que se trataba de una sustancia blanca, que resultaron ser 11 gramos de cocaína. Asimismo en el cacheo de seguridad se le intervinieron 55 euros en el bolsillo delantero de la ropa y otro monto igual en el bolsillo trasero; en el interior del vehículo se localizaron dos sobres con 4.750 euros y 45 euros aparte.

Por todos estos hechos el hombre fue arrestado por un delito de tráfico de drogas y trasladado hasta dependencias policiales.