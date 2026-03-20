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El acusado de acuchillar a un joven en Salceda (Pontevedra) en 2019 se enfrenta a 25 años de cárcel
El supuesto autor del crimen, que será juzgado por un jurado, fue detenido en Reino Unido más de 4 años después de los hechos
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La Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá la próxima semana el juicio, con tribunal de jurado, contra un ciudadano albanés, Florian, acusado de matar a cuchilladas a un joven de origen marroquí, Soufian, vecino de Salceda de Caselas. El acusado se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 25 años de cárcel por asesinato.
Como recuerda Europa Press, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 8 de junio de 2019. La víctima se encontraba en la terraza de un bar de Salceda cuando fue abordado por el acusado.
Florian increpó a Soufian porque le había tirado una copa en el local. El joven marroquí trató de calmarlo, pero, según Fiscalía, el acusado siguió enfrentándose a él y, empujándolo, le instó a ir "para atrás" para solucionar la situación entre ambos.
El acusado lo cogió por la camiseta y forcejeó con Soufian, mientras se dirigían hacia la plaza del Concello. Debido a ese forcejeo, el vecino de Salceda acabó cayendo al suelo, momento que el acusado sacó un cuchillo y se lo clavó.
Florian utilizó un arma blanca de entre 1,5 y 2 centímetros de ancho y de 8 a 10 centímetros de largo, con la que le causó tres heridas en zonas vitales: en el tórax (con daños en el corazón), en la escápula izquierda y en la región dorsal izquierda. El acusado huyó del lugar dejando a la víctima tendida en el suelo.
Soufian logró levantarse y avanzar unos pasos, pero acabó cayendo desplomado en la entrada a la plaza del Ayuntamiento. Finalmente, acabó falleciendo por una hemorragia masiva.
25 años de prisión
La Fiscalía califica estos hechos como un delito de asesinato y pide una condena de 25 años de prisión. En atención a la pena y a la gravedad del delito, solicita que la ejecución sea íntegramente en España.
En caso de que el reo acceda al tercer grado, pide su expulsión del territorio nacional, con la prohibición de volver a España durante 10 años. Igualmente, solicita que indemnice a los padres y a los tres hermanos del fallecido en cantidades que suman casi 290.000 euros.
Detención en Reino Unido
Cabe recordar que, pocas horas después del crimen, fue detenido un hombre como presunto autor del acuchillamiento. Tras ingresar en prisión provisional, fue puesto en libertad y se archivaron las actuaciones.
Ahora bien, la Guardia Civil reactivó entonces la investigación, en la denominada Operación Parchita, y contó con la colaboración de varios testigos que aportaron fotografías y vídeos tomados la noche del crimen en diversos bares de copas de la zona.
La Guardia Civil llegó hasta el sospechoso a principios de 2022 y trasladó las diligencias y varios informes al juzgado de instrucción de O Porriño. Las actuaciones se centraron entonces en la localización de este individuo, ya que la Guardia Civil tuvo noticias de que había abandonado España tras el homicidio.
Una vez informada la jueza de que el sospechoso se encontraba en territorio británico, se activó el procedimiento de extradición con ese país. En coordinación con la policía inglesa vía Interpol, se iniciaron las actuaciones para dar con su localización exacta hasta detenerlo el 6 de enero de 2024.
Florian R. pasó a disposición del juzgado de O Porriño el 25 de enero de ese año. Tras acogerse a su derecho a no declarar, la jueza confirmó la orden de ingreso en prisión provisional. El sospechoso también tenía pendiente una reclamación judicial en Cambados por su presunta vinculación con el narcotráfico.