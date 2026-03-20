El acusado de acuchillar a un joven en Salceda (Pontevedra) en 2019 se enfrenta a 25 años de cárcel

El presunto asesino del joven Soufian a su salida del juzgado de O Porriño Adrián Irago / Europa Press

La Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá la próxima semana el juicio, con tribunal de jurado, contra un ciudadano albanés, Florian, acusado de matar a cuchilladas a un joven de origen marroquí, Soufian, vecino de Salceda de Caselas. El acusado se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 25 años de cárcel por asesinato.

Como recuerda Europa Press, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 8 de junio de 2019. La víctima se encontraba en la terraza de un bar de Salceda cuando fue abordado por el acusado.

Florian increpó a Soufian porque le había tirado una copa en el local. El joven marroquí trató de calmarlo, pero, según Fiscalía, el acusado siguió enfrentándose a él y, empujándolo, le instó a ir "para atrás" para solucionar la situación entre ambos.

El acusado lo cogió por la camiseta y forcejeó con Soufian, mientras se dirigían hacia la plaza del Concello. Debido a ese forcejeo, el vecino de Salceda acabó cayendo al suelo, momento que el acusado sacó un cuchillo y se lo clavó.

Florian utilizó un arma blanca de entre 1,5 y 2 centímetros de ancho y de 8 a 10 centímetros de largo, con la que le causó tres heridas en zonas vitales: en el tórax (con daños en el corazón), en la escápula izquierda y en la región dorsal izquierda. El acusado huyó del lugar dejando a la víctima tendida en el suelo.

Soufian logró levantarse y avanzar unos pasos, pero acabó cayendo desplomado en la entrada a la plaza del Ayuntamiento. Finalmente, acabó falleciendo por una hemorragia masiva.

25 años de prisión

La Fiscalía califica estos hechos como un delito de asesinato y pide una condena de 25 años de prisión. En atención a la pena y a la gravedad del delito, solicita que la ejecución sea íntegramente en España.

En caso de que el reo acceda al tercer grado, pide su expulsión del territorio nacional, con la prohibición de volver a España durante 10 años. Igualmente, solicita que indemnice a los padres y a los tres hermanos del fallecido en cantidades que suman casi 290.000 euros.

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