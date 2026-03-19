El sol y los termómetros por encima de los 20 grados, protagonistas en Vigo Treintayseis

Vigo encara la celebración de la Reconquista y lo hace con cielos despejados y temperaturas por encima de los 20 grados en sus primeros días.

Este jueves, festivo en la ciudad por el Día del Padre, la previsión de Meteogalicia sitúa las temperaturas máximas en los 23 grados, altas para esta época del año, mientras que las mínimas estarán en torno a los 15 grados.

El tiempo seco y soleado será la constante a lo largo de los próximos días, con la salvedad del sábado por la tarde, donde podrían aparecer contados chubascos a lo largo del día.

Será ese sábado en el que empiecen los primeros festejos por la Reconquista, con la representación de la destitución de la corporación afrancesada a partir de las 20:00 horas en la Plaza del Berbés.