Tiempo inestable en Vigo: lluvias intermitentes y máximas en torno a 21 grados

La inestabilidad climática propia de la primavera vuelve a hacerse notar esta semana en Vigo. Tras varios días de ambiente más estable, la ciudad dejará atrás ese tiempo típicamente primaveral.

De este modo, hasta el próximo viernes se prevén lluvias ocasionales, especialmente durante el mediodía, que podrían intensificarse de cara al final de la semana, según indica MeteoGalicia. A pesar de ello, el fin de semana llegará con cielos despejados y predominio del sol.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán suaves, con mínimas alrededor de los 12 grados y máximas que alcanzarán los 21.