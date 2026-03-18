Sanitarios de Vigo se movilizan contra la "imposición" de un plan de vacaciones de 2026 "restrictivo"

Concentración de trabajadores del área sanitaria de Vigo, para protestar por la "imposición" del plan de vacaciones y permisos para 2026, que califican de "restrictivo" CIG

Un grupo de trabajadores y trabajadoras del área sanitaria de Vigo se han concentrado este miércoles a las puertas del hospital Álvaro Cunqueiro para trasladar su rechazo al plan de vacaciones y permisos para 2026. Denuncian que ha sido impuesto y que es "restrictivo".

Así, como informa Europa Press, la Junta de Personal del área ha denunciado que la gerencia ha impuesto unilateralmente esas instrucciones para las vacaciones y que "siguen sin tomarse las medidas organizativas para acabar con la situación de precariedad y el déficit de personal en las distintas categorías".

"Aunque las instrucciones aseguran que se realizan para garantizar la contratación, no suponen una mejora en la oferta de contratación, e incluso son numerosas las ausencias que no son sustituidas, mientras hay personas trabajadoras en listas esperando a ser contratadas", han advertido.

Asimismo, han criticado que, "un año más", las alegaciones de la Junta de Personal no han sido tenidas en cuenta, "no fueron debatidas ni discutidas", y se ha "limitado el derecho a la negociación".

Entre las alegaciones presentadas, han destacado la eliminación de restricciones en las vacaciones de determinadas categorías, que se puedan hacer las solicitudes de permisos mediante herramientas informáticas de modo individual y con respuesta por escrito, o eliminación de restricciones de permisos sin sueldo o reducción de jornada en determinadas categorías en períodos coincidentes con inactividad escolar.

Igualmente, piden que se elimine la restricción de permisos de formación o asistencia a congresos que coinciden con la Navidad. También piden que se incluya la prioridad de elección de vacaciones a las familias monoparentales y que se aseguren los permisos de conciliación sin vincularlos a los permisos del resto del personal, entre otras medidas.