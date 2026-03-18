Renfe anuncia modificaciones en el servicio ferroviario de Vigo Guixar a partir de 7 de abril

El servicio ferroviario con origen y destino Vigo Guixar se verá modificado desde el próximo 7 de abril con motivo de las obras de modernización de la Línea del Miño, que Adif está ejecutando en diferentes puntos de la infraestructura.

Según ha informado Renfe en un comunicado, los trabajos, que afectan a los trayectos Vigo Guixar-Redondela y Redondela-Guillarei, requieren la interrupción de la circulación de trenes, por lo que Renfe ha trabajado para programar un plan alternativo de transporte que garantice la movilidad de los viajeros y, a su vez, suponga la menor molestia posible.

Esta afectación conlleva la modificación de servicios entre Vigo Guixar y Santiago de Compostela/A Coruña, Ourense/Ponferrada y Porto Campanha, en ambos sentidos, pudiendo verse también afectados los últimos servicios del día previo al inicio de las obras.

Plan alternativo

De esta forma, durante un mes, los trenes con destino/origen Santiago de Compostela o A Coruña modifican su estación de salida y llegada a Vigo Urzáiz. Además, debido al nuevo itinerario, realizarán parada en Redondela AV en vez de en Redondela y Redondela Picota.

Los Regionales que circulan por la línea del Miño con origen o destino Ourense/Ponferrada y los trenes Intercity que comunican la ciudad olívica con Portugal realizarán una parte del trayecto por carretera: entre Vigo Guixar y Guillarei y entre Vigo Guixar y Valença do Minho, respectivamente. Esta modificación se alargará en el tiempo durante un plazo aproximado de un año, hasta finalización de las obras de Adif.

Estas adaptaciones pueden suponer leves diferencias en los horarios de salida, llegada y paradas intermedias, por lo que la compañía recomienda consultar los horarios con antelación y, además, activa los cambios y anulaciones sin coste para todos los trenes afectados.