Caballero, sobre la ampliación de Tribuna para que Vigo sea sede del Mundial: "Hay un anteproyecto"

Caballero urge a la RFEF por carta que nombre a Vigo sede del Mundial 2030: "Si no, iremos a la FIFA" Concello de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, continúa en su lucha para que Vigo sea nombrada sede del Mundial 2030, algo para lo que necesita ampliar el aforo del estadio de Balaídos, una obra que comenzará en Tribuna para cumplir los requisitos que exige la FIFA de un aforo de 43.000 espectadores.

Sobre esta ampliación de la grada de Tribuna, Caballero ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que dispone de "el anteproyecto" que le enviaron a la Federación, mientras que el proyecto, que "puede costar un millón y medio de euros" todavía "hay que contratarlo". En ese caso, el regidor ha insistido en que Xunta y Diputación de Pontevedra "tienen que pagar la tercera parte", pero que "no quieren".

Según el alcalde de Vigo, esta obra "va en tiempo" y ha recordado que el Concello ha comenzado a tramitar el traslado de los colectores, una actuación necesaria para la futura ampliación y que llevará 6 meses. "Ya sabemos cómo se va a hacer, porque estamos midiendo los tiempos", ha asegurado, mientras ha incidido en que tanto Xunta como Diputación "quieren que Vigo no haga nada" para, cuando sea nombrada sede, no haya tiempo de reacción, "y eso no va a pasar".

Caballero ha repetido que el Concello "no descarta nada", en relación a acudir a la vía judicial por la polémica expulsión de la lista de sedes de la Real Federación Española de Fútbol, aunque ahora están llevando a cabo una "presión política" frente al "acoso contra Vigo".

Además, no ha querido "dar pistas" sobre las medidas que se plantean tomar. "Lo que yo tenga que hacer lo iré haciendo. Por ahora, la presión que están teniendo de la ciudad es fortísima, y saben muy bien lo que opina la ciudad. Lo sabe Rueda, lo sabe Louzán y lo sabe el PP de Vigo", ha insistido.

Por último, ha asegurado que el proyecto de la candidatura de Vigo "está en marcha" y que va "más rápido que cualquier otro" y ha vuelto a denunciar que la RFEF "no quiere enviar" a la FIFA la propuesta de Vigo, y ha alertado contra las maniobras de Louzán para conseguir la final en el Bernabéu a cambio de recortar el número de sedes.