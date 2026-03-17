Un conductor excarcelado tras una colisión entre dos vehículos en la A-55 en O Porriño (Pontevedra)

Los Bomberos de O Baixo Miño tuvieron que excarcelar a un conductor tras sufrir una colisión entre dos vehículos en la A-55, a su paso por el municipio pontevedrés de O Porriño.

El suceso, según la información del 112 Galicia a Europa Press, se produjo minutos antes de las 20:30 horas y fue un particular implicado el que alertó del suceso.

Así, en su llamada detalló que se trataba de una colisión por alcance en el kilómetro 19 de dicha vía, a la altura de la parroquia de San Salvador de Budiño.

En el operativo también participaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil, los voluntarios de Protección Civil de O Porriño y los servicios de mantenimiento de la vía.