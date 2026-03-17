El BNG de Vigo exige la retirada de la torre remota de Peinador: "No puede ser un laboratorio"

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo calificó este martes de "auténtica temeridad" la decisión de Aena de prolongar el uso de la torre de control remota en el aeropuerto de Peinador y exigió su paralización inmediata, advirtiendo de que pone en cuestión "algo tan fundamental como la seguridad aérea".

"Vigo no puede ser un laboratorio de pruebas. No se puede jugar con la seguridad para experimentar con un modelo más barato y precario", ha defendido el portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas. El nacionalista también ha criticando que Aena pretenda gestionar el tráfico aéreo desde una torre remota situada "en un sótano, sin visibilidad directa sobre la pista y sin una visión completa de 360 grados".

"Los controladores y controladoras llevan tiempo señalando que la presencia física en la torre y la visibilidad directa siguen siendo elementos esenciales, especialmente en un aeropuerto como el de Vigo, con condiciones meteorológicas complejas", indicó.

Ante esta situación, el BNG reclama que el tráfico aéreo de Peinador sea gestionado "al cien por cien y en todos los horarios" desde la torre de control física, rechazando cualquier implantación de un sistema remoto que, a su juicio, reduce las condiciones de seguridad.

"Peinador no es un aeropuerto de segunda y no vamos a permitir que se utilice como banco de pruebas para decisiones que pueden afectar a su seguridad. Lo que está en juego es algo demasiado serio como para improvisar: la seguridad de las personas", sentenció.