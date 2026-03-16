Rescatan a 22 perros en pésimas condiciones higiénico-sanitarias en Moaña (Pontevedra)

Agentes del Seprona de Cangas decomisaron, preventivamente, un total de 22 perros que se encontraban en pésimas condiciones higiénico-sanitarias.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado remitido a Europa Press, fue la protectora de animales de O Morrazo la que dio la voz de alerta e indicó que los perros estaban en un espacio muy reducido, del que sale un olor bastante fuerte.

Ante esto, los agentes procedieron a realizar una inspección del lugar, en presencia del hijo del dueño que comunicó que su padre está ingresado en el hospital y quien atiende los animales es otro familiar.

Así, en un galpón situado en la parte de atrás de la vivienda, donde almacenan varios enseres, hay una parte dividida donde localizan a los perros.

En el lugar hay 22 canes -16 hembras y seis machos- varios de ellos encadenados con correas de escasa longitud y 13 de los animales no están identificados con microchip. Además, la mayoría presenta signos de sarna y hay varias con signos de haber parido recientemente.

Por ello, decidieron trasladar a los animales al centro de acogida que tiene concertado el Ayuntamiento para que les den los tratamientos veterinarios que precisan.

El Seprona seguirá realizando gestiones con los familiares del dueño para poder esclarecer la legal tenencia de esta cantidad de perros, identificación con microchip, estado de insalubridad en el que se encontraban y hembras criando sin discriminación.

