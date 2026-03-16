O Porriño (Pontevedra) registra las "cuentas más saneadas y con el mayor superávit de su historia"

El Concello do Porriño (Pontevedra) ha presentado este lunes los datos oficiales de la liquidación de los presupuestos municipales de 2025. Su alcalde, Alejandro Lorenzo, ha definido las cuentas como las "más saneadas y con el mayor superávit de su historia".

En concreto, según el informe de Intervención publicado por el ente local, el Ayuntamiento cerró 2025 con un resultado "presupuestario ajustado positivo" de 7.464.037,45 euros. Es decir, "el mayor superávit registrado en la historia del municipio".

Por otro lado, Lorenzo ha informado que el remanente de la tesorería municipal ha ascendido a los 11.200.917,91 euros. En este sentido, ha recordado que esta cifra ha crecido desde los 4,5 millones registrados en 2021.

El alcalde también ha presumido de "músculo financiero" tras reducir hasta los 38 días la demora media de pago a proveedores. Además, ha asegurado que el Concello ha dejado a cero todas las facturas pendientes de ejercicios anteriores.

"Fue un paso fundamental para ordenar la situación económica del Concello", ha afirmado Lorenzo, que ha destacado que la "excelente" situación de liquidez permitirá al gobierno local amortizar el crédito de facturas pendientes, que asciende a 2,7 millones de euros.