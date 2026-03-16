Médicos de Vigo se encierran en el nuevo CIS Olimpia Valencia para exigir a la Xunta que negocie

Un grupo de médicos de Atención Primaria se han encerrado este lunes en las instalaciones del recién inaugurado Centro Integral de Salud Olimpia Valencia, en Vigo. En el marco de la huelga indefinida en la Atención Primaria, los sanitarios exigen a la Xunta que negocie para suspender el paro.

Desde O'Mega, sindicato mayoritario entre los médicos gallegos, han recordado que la huelga convocada desde el pasado 2 de marzo ha provocado la cancelación de 50.000 consultas médicas y está afectando a ciudadanos "que se vieron privados de un derecho tan básico como es el de una consulta sobre su salud".

En esta línea, han asegurado que el encierro tiene carácter indefinido y la intención de los médicos es continuar en el centro de salud hasta que la Xunta acepte entablar una negociación "seria y respetuosa" con el comité de huelga —formado íntegramente por O'Mega—.

Los médicos de Atención Primaria reclaman medidas urgentes para dignificar el ejercicio de su profesión en Galicia, así como para garantizar un nivel de calidad asistencial "que revierta una situación que ha llevado a la sanidad pública gallega a tener entre los ciudadanos la peor opinión de los últimos ocho años".

En concreto, demandan la limitación de las agendas médicas para permitir un tiempo adecuado de consulta con cada paciente, la reducción de las listas de espera y la homologación retributiva entre distintas especialidades que existen en centros de salud y puntos de atención continuada (PACs).

Concentración en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo O'MEGA

Cabe recordar, además, que decenas de médicos se han concentrado por la mañana frente a las puertas del Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo. Desde el sindicato O'Mega han asegurado que el seguimiento de la huega alcanza el 82% este lunes.