Herida una mujer tras ser atropellada en el centro de Vigo

Un mujer de 68 años de edad y que responde a las iniciales G.E.S.S., ha resultado herida tras ser atropellada en la calle Vázquez Varela.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron pasados unos minutos de las 08:00 horas y fueron los servicios sanitarios del 061 los que avisaron al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias.

Al parecer, una mujer resultó herida tras ser atropellada por un vehículo, por lo que se solicitó ayuda también de la Policía Local y de Protección Civil.

Según fuentes del 061 consultadas por Europa Press, la víctima tuvo que ser trasladada al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por una ambulancia de soporte vital avanzado que se desplazó al punto.