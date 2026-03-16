El Concello de Vigo reforzará el servicio de limpieza con motivo de La Reconquista

Reconquista de Vigo: esta es la programación día a día de la fiesta más viguesa Uvamen / Shutterstock.com

Con motivo de la celebración de la fiesta de La Reconquista, este mes de marzo, el Concello de Vigo redoblará los esfuerzos en materia de limpieza. Así lo anunció hoy el regidor olívico, Abel Caballero, quien precisó que se ubicarán contenedores de reciclaje en diferentes ubicaciones o puestos de calle con 25 contenedores amarillos para recogida selectiva, entre otros.

Por otro lado, se reforzará la limpieza viaria en la zona del Casco Vello, Porta do Sol, Montero Ríos, Carral y el Náutico.

Según datos que maneja el Gobierno local, se espera abordar una recogida de unas 20 toneladas de residuos. "La fiesta se debe celebrar con garantías de limpieza y la máxima atención a esta cuestión", concluyó el regidor.

Este refuerzo se llevará a cabo entre el 28 y el 30 de marzo.