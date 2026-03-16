El Concello de Vigo alegará contra el proyecto del Ofimático: "La Xunta sólo piensa en un pelotazo"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reclamado este lunes un nuevo diseño urbano en el Ofimático, con el fin de contar con más dotaciones y mejor movilidad en el ámbito. "La Xunta sólo piensa en vivienda libre, en mercado y en un pelotazo", ha reprochado en un audio distribuido a los medios de comunicación sobre el proyecto autonómico.

El regidor olívico ha confirmado que el Concello presentará alegaciones al Proyecto de Interés Autonómico (PIA) del Ofimático, tras afirmar que la Xunta de Galicia "rectificó" en su momento para promover viviendas de protección. "Era prácticamente todo vivienda de mercado libre y, por tanto, viviendas de precios astronómicos y poquísimas con algún tipo de protección", ha recalcado.

En este sentido, desde el gobierno gallego han asegurado que "desde el principio" se propuso un 80% de vivienda protegida sobre el total de superficie edificable. "La posterior modificación del porcentaje de vivienda protegida y su elevación hasta el 100% fue una decisión propia del IGVS, con el fin de adaptar el proyecto al nuevo PXOM", han añadido.

De todas formas, Caballero no se "fía". "Nada les impide cambiarlo. Pueden decir que sí y dentro de dos o tres años pueden cambiar su posición. Les obligamos a rectificar pero es solamente puro interés electoral", ha criticado el alcalde que considera que tras los comicios "volverán a priorizar viviendas privadas".

Espacios verdes y dotacionales

Por otro lado, el alcalde ha reprochado a la Xunta haber aumentado un 10% la edificabilidad del ámbito sin modificar la superficie de cesión y espacios verdes. "Van a disminuir la calidad de vida de la gente", ha afirmado, así como ha criticado el aumento de la altura máxima de los edificios hasta las 12 plantas "sin ninguna justificación".

Caballero también ha criticado que la Xunta eliminara la cesión de suelo al Concello para aprovechamientos, así como ha denunciado la falta de "integración urbana y social" del ámbito" —el gobierno gallego ha apuntado que sí se contempla dicha cesión—. El regidor olívico ha demandado un aumento de las zonas verdes "para toda la ciudadanía y no cerradas", y una mayor anchura de las aceras.

El gobierno gallego ha asegurado que este incremento de edificabilidad se ha aplicado "con absoluto respeto a las reservas de suelo destinado a espacios libres (zonas verdes, áreas de ocio, jardines, etc.) y equipamientos públicos (sanitarios, docentes, deportivos, culturales) previstos por la legislación urbanística".

En este sentido, consideran que el PIA convertirá el ámbito en un "elemento principal y vertebrador" de toda la ciudad, destacando la mejora de zonas verdes y equipamientos en Vilar y O Calvario. Sobre la altura de los inmuebles, ha señalado que estarán por debajo del perfil de edificación de la rúa Anduriña.

Por último, sobre la configuración de manzanas cerradas con espacios y zonas de uso privado, la Xunta de Galicia ha subrayado que se trata "solamente" de tres comunidades "para un mejor aprovechamiento urbanístico".

Tráfico rodado

Caballero, además, ha criticado que el PIA no contempla un plan de tráfico para evitar la "saturación" en la Avenida de Madrid. Así, el alcalde reclama que la Xunta implemente actuaciones para conectar adecuadamente el Ofimático con Ceboleira y con la Avenida de Martínez Garrido, priorizando siempre la "movilidad peatonal".

El regidor socialista ha recordado que estas viviendas no estarán disponibles hasta finales de la década de 2030. "Estamos contemplando la posibilidad de que lo reintegre y que lo desarrollamos nosotros, porque ya vemos que la calidad es mala", ha declarado Caballero, que ha manifestado su oposición reclamando que se inicie el proyecto "desde el principio".