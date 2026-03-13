El tiempo en Vigo: Vuelve la lluvia, aunque la estabilidad irá ganando el pulso durante el fin de semana

Dicen que, "en abril, aguas mil", pero lo cierto es que marzo no se queda atrás. A pesar de que con febrero quedaron atrás los temporales, lo cierto es que la lluvia ha hecho acto de presencia más de lo deseado en la ciudad olívica en lo que va de mes.

Así, este viernes volverá a llover, aunque las precipitaciones no serán demasiado persistentes y se producirán en forma de chubascos. Las temperaturas oscilarán hoy entre los 10 y los 15 grados, es decir, lo normal para la época del año en la que nos encontramos.

De cara a este sábado, los chubascos serán más débiles, tal y como ha indicado MeteoGalicia. Las temperaturas, eso sí, retrocederán ligeramente: Hasta los ocho grados, la mínima, y hasta los 14, la máxima.

Con los últimos compases del fin de semana, la situación será más estable. Se prevé que los cielos presenten una alternancia de nubes y claros y las máximas ascenderán tímidamente, hasta los 16 grados.