Pinchan las ruedas a una decena de coches en la zona de Balaídos durante el Celta-Lyon

La Policía Nacional ha confirmado esta mañana la presencia de una decena de vehículos con las ruedas pinchadas en el entorno de Balaídos. Más concretamente, los coches estaban estacionados en las inmediaciones de la Avenida de Florida, en donde habrían sido vandalizados.

Los hechos ocurrieron, presuntamente, durante el encuentro que enfrentó al Celta de Vigo contra el Olympique de Lyon y un día después del incidente violento de rúa Areal, en el que se vieron involucrados aficionados de ambos equipos y que se saldó con varios heridos, 20 identificados y un detenido de la formación Tropas de Breogán.

La Policía Nacional se encuentra investigando lo ocurrido, aunque ha confirmado que los vehículos tenían matrícula portuguesa: "Se presume que eran de aficionados franceses, si bien no hay aún constancia de que todos lo sean -se interpreta que estos vehículos habrían sido alquilados en el país vecino para acudir al encuentro-. El grupo esta investigando los hechos", han declarado fuentes policiales.