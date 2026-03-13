Altercados en Vigo por el Celta-Lyon: hay un segundo detenido y el primero ha quedado en libertad

En este caso, esta mañana se ha producido una segunda detención a un miembro de Tropas de Breogán, que está previsto que quede en libertad tras declarar en Comisaría, a la espera de ser citado por el juzgado.

El primer detenido, que fue arrestado el jueves por los mismos hechos, ya está en libertad, también a la espera de ser requerido por el juzgado.

Ambos estarían implicados en el ataque a varios aficionados del Lyon que se encontraban en el Twenty, del Arenal. Fueron alrededor de 30 personas las que acudieron contra ellos con palos y tubos y los trabajadores del local los introdujeron dentro y cerraron las puertas.

Los altercados terminaron con un herido trasladado al PAC de Pizarro y varios heridos leves por cortes de cristales, daños en las ventanas del local y otros desperfectos, además de más de 20 personas identificadas.

Además, la Policía Nacional también está investigando los pinchazos en las ruedas de varios vehículos estacionados en As Travesas, que se ha constatado que habían sido alquilados por seguidores del equipo francés y tenían matrícula portuguesa.