Vigo adjudica por más de un millón de euros las obras del aparcamiento de Matamá

La Xunta de Goberno de Vigo adjudica la construcción del aparcamiento en la calle Manuel Cominges, en Matamá, por 1.164.000 euros. Según adelantó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, el nuevo estacionamiento de Matamá contará con 123 plazas en batería y cuatro para personas con movilidad reducida.

El aparcamiento se construirá en una parcela de titularidad municipal situada entre las calles Rúa dos Canteiros y Rúa Manuel Cominges, recordó este jueves el regidor, quien destacó que las obras se ejecutarán en un plazo de nueve meses. La Rúa Manuel Cominges, frente al Colegio Josefa Alonso, será el punto de acceso al aparcamiento, que contará además con un vial de conexión hacia la Rúa dos Canteiros.

Las obras, que supondrán también una mejora de la seguridad vial, contemplan la renovación de los colectores de agua y de las redes de servicios, además del soterramiento de todas las canalizaciones del alumbrado público. El proyecto incluirá igualmente nueva iluminación y zonas ajardinadas.