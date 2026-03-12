El Pleno de Vigo otorga sus máximos reconocimientos: Medallas de Oro y Vigueses Distinguidos

La Corporación Municipal de Vigo concedió este jueves los reconocimientos de Medallas de Ouro da Cidade y Vigueses Distingidos a vigueses, empresas e instituciones por sus valores sociales y por su contribución a la ciudad. La votación fue aprobada por mayoría con los votos de los socialistas y los populares, aunque estos últimos mostraron su disconformidad con la elección de los galardonados. A esta postura se sumaron los concejales del BNG, que se abstuvieron en la votación.

El alcalde, Abel Caballero, reiteró en el pleno que estos nombramientos se realizaron conforme a los principios democráticos, ya que "los premios tienen que tener una acotación, y esa acotación la hace el pleno democráticamente". Según señaló, estos galardones los está votando la ciudad, "las personas representadas en este pleno, y eso se llama democracia".

En concreto, se concedió la Medalla de Oro al Colegio María Inmaculada-Hermanas Carmelitas por sus 100 años contribuyendo a la educación de generaciones de vigueses y viguesas, formando una ciudadanía responsable y comprometida con la sociedad.

José García Costas recibió otra de las medallas por su destacada trayectoria empresarial y su contribución al desarrollo económico de la ciudad, a través de su proyección internacional en el sector naval.

Viguesas y Vigueses Distinguidos

Estas distinciones reconocen, en distintos ámbitos, a personas y entidades que representan "al Vigo de hoy en todos los ámbitos". En el campo de la educación se otorga a entidades educativas con 50 o más años de presencia en la ciudad; este año los galardonados son el IES Alexandre Bóveda y el IES Álvaro Cunqueiro.

En el ámbito social se premia a la Fundación Menela, que lleva 50 años atendiendo a personas con trastorno del espectro autista, y a la Asociación Vida Digna por sus 20 años ayudando a la comunidad con su comedor social y asistiendo a miles de familias. A título individual, se reconoce a Rosa Fontaíña por su lucha contra la violencia de género, siendo pionera en la ciudad, y a Gonzalo Dávila por su labor al frente de Cáritas.

Entre las entidades empresariales galardonadas figuran Disgobe, por su 50 aniversario como distribuidora de alimentación y bebidas; Ardora, empresa viguesa dedicada a la reparación de buques en todo el mundo que también cumple 50 años; y Denso Vigo, especializada en sistemas de aire acondicionado con 20 años de actividad. Asimismo, se distingue a la Asociación de Representantes del Comercio, fundada en 1954 y dedicada a la defensa de los intereses de los profesionales de la venta.

En el ámbito deportivo se reconoce a Run Run Vigo por promover el running, al Clube Deportivo Nieto por su 25 aniversario, al Clube Deportivo Bembrive Fútbol Sala por fomentar el deporte en la parroquia, especialmente el femenino, y al Gran Peña F.C. por su centenario, consolidándose como un histórico del fútbol local y autonómico. A título individual, Alfonso González recibe el reconocimiento por su labor al frente del Clube Deportivo Alerta Navia.

En el ámbito cultural se distingue a la Coral Polifónica de Candeán, que celebra 50 años de actividad y es miembro de ACOPOVI desde su fundación, y a José Manuel Nogueira Rey por su trayectoria en la defensa y promoción de la música y el baile gallego.

Por último, a título póstumo, se reconoce al pintor Mingos Teixeira por su carrera creativa y docente durante más de cuatro décadas; al profesor y director de la Escuela de Comercio de Vigo, Patricio Sánchez Bello, responsable de la implantación del Grado en Comercio en 2009; y a Gerardo González Costas, conocido como "Gerardiño", por su compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte y por ser fundador de DisCamino.

Críticas del BNG