Detenido en Tomiño (Pontevedra) tras plantar fuego a una nave y causar daños de más de 150.000 euros

La Guardia Civil de Tomiño, junto con el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Tui, detuvo a un hombre de 55 años, vecino de Tomiño y con antecedentes penales, como presunto autor de un delito de daños tras prender fuego a una nave y causar daños por valor de más de 150.000 euros.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado remitido a Europa Press, los hechos sucedieron el 6 de marzo cuando se declaró un incendio en una nave de la localidad, que está próxima a una vivienda, corriendo riesgo la vida de los moradores.

En este contexto, los agentes comenzaron una investigación en la que resultó identificado el autor de los hechos, que fue detenido este martes por un delito de daños.

En el momento del incendio, en el interior de la nave había un vehículo, maquinaria y diferentes herramientas de trabajo. Todo quedó completamente calcinado.

Así, el valor de los daños tanto de la nave como de todo el contenido superan los 150.000 euros. El hombre detenido quedó en libertad tras pasar a disposición del Juzgado de Guardia de Tui.