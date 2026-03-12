La afluencia de visitantes a las playas de Vigo lleva a ampliar la apertura de kioscos: Estarán operativos desde este mes

El regidor de Vigo, Abel Caballero, informó este jueves de la apertura del periodo para que los kioscos de playa puedan iniciar su actividad. Será a finales de este mes de marzo, concretamente, desde el día 27.

"Sabemos que hay gente que ya, desde la primavera, se pasea por Samil y por todas las playas de Vigo y queremos tener los kioscos operativos", explicó el alcalde vigués, quien precisó que, una vez abiertos, estos puntos podrán permanecer abiertos hasta el 31 de octubre.

Según el Concello, hay, actualmente, diez kioscos de playa: Alcabre (1), La Fuente (2), Samil (4), O Vao (2) y Etea (1).