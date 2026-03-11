Rueda destaca en Vigo el impulso de la Xunta a la vivienda pública con más de 900 inmuebles ya en marcha en Navia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este miércoles la apuesta del Gobierno autonómico por ampliar la oferta de vivienda en la ciudad de Vigo y ha puesto como ejemplo las 919 viviendas públicas que ya están en marcha en San Paio de Navia, una cifra que representa más de la mitad de las 1.600 previstas en esta promoción.

Durante una visita a los terrenos del polígono 2 de Navia, acompañado por la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, Rueda ha subrayado que la Xunta sigue cumpliendo su compromiso de construir vivienda priorizando recursos públicos y concentrando esfuerzos en las zonas con mayor demanda, como es el caso de Vigo, la ciudad gallega en la que el Ejecutivo autonómico está levantando más inmuebles públicos.

Además, ha avanzado que la Xunta acaba de licitar las obras para habilitar 172 nuevas viviendas en Navia por un importe de 37,2 millones de euros, distribuidas en dos bloques con plazas de garaje, trasteros y varias viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida, cuya fachada será construida con técnicas industrializadas para acelerar los plazos sin renunciar a la calidad.

Con esta nueva actuación, la Xunta destaca que tiene ya en distintas fases de tramitación 919 viviendas en San Paio de Navia: 309 están en construcción, otras 215 tienen las obras licitadas y próximamente se aprobará la licitación de otras 395, de las que 80 serán alojamientos compartidos para menores de 36 años.

En conjunto, el Gobierno gallego tiene comprometidos 248 millones de euros para este ámbito, de los que 134 millones ya están en ejecución.

Además, Rueda ha recordado que la Xunta está tramitando nuevo suelo residencial para que promotores y cooperativistas puedan construir otras 3.400 viviendas, en su mayoría protegidas. En este sentido, el Consello aprobó hace unas semanas de forma inicial el Proyecto de Interés Autonómico para promover la construcción de 2.000 inmuebles en Lavadores, mientras continúa la tramitación de otro proyecto para cerca de 1.400 viviendas en Ramón Nieto.