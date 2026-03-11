El PP de Vigo propone aumentar en 64,5 millones la modificación presupuestaria de Caballero

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha anunciado que el grupo municipal ha presentado cinco enmiendas para incrementar en 64,5 millones de euros la modificación presupuestaria de 10,9 millones anunciada por el gobierno de Abel Caballero.

De esa cantidad, 60 millones se proponen para un programa municipal de vivienda que debe responder a las necesidades reales de la ciudadanía. "El foco debe centrarse en la vivienda, que también es competencia municipal aunque Caballero haya renegado de ella durante 18 años", ha remarcado.

Otra de las enmiendas del PP de Vigo plantea destinar 3 millones de euros adicionales a la mejora de los centros educativos, con actuaciones que no solo se limiten a su mantenimiento sino a mejorar su accesibilidad y modernizar unas instalaciones que, en muchos casos, superan el medio siglo de vida.

Otra enmienda propone destinar medio millón de euros a la mejora del CEIP Canicouva y el CEIP O Sello, lo que permitiría llevar a cabo el derribo de las antiguas casas de maestros de estos dos centros y abordar un nuevo proyecto en coordinación con las comunidades educativas de ambos.

Las enmiendas populares proponen otras dos partidas de 500.000 y 450.000 euros para mejorar la accesibilidad en los edificios públicos y facilitar la movilidad peatonal con actuaciones de mejora de itinerarios peatonales, eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de espacios públicos.

En esta línea, los populares aseguran que el Concello de Vigo tiene capacidad para hacer frente a una modificación de 64,5 millones, que es un tercio de los 215 millones que se acumulan hoy por hoy en las arcas municipales, fruto de la "incapacidad" del gobierno municipal de llevar a cabo los proyectos que anuncia. "Ese dinero no es ahorro, es la prueba de que Caballero recauda, pero no gasta", ha señalado.

Al respecto, el PP de Vigo denuncia que, gran parte de la modificación presupuestaria del gobierno de Caballero será para acabar obras incompletas, algo que, como precisó el interventor municipal, podría haberse consignado ya en los presupuestos municipales, aprobados hace apenas dos meses.