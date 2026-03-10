Louzán asegura que Vigo está "a las puertas" de ser sede del Mundial 2030: "Decide la FIFA"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha asegurado que tanto Vigo como Valencia están "a las puertas" para ser sedes del Mundial 2030, pero ha defendido que la decisión le corresponde a la FIFA, por lo que la "bronca" generada en torno a la ciudad olívica puede perjudicarle.

Así lo ha expresado en El Larguero de la Cadena SER, donde también ha reconocido que hay dos ciudades que pueden tener "problemas" a la hora de ser designadas finalmente como sedes, que son A Coruña y San Sebastián. En el caso de la ciudad herculina, porque "tenía unos deberes que no ha hecho".

Sobre Vigo, Louzán ha señalado que "el alcalde traslada que tiene mucho interés, y a mí me parece muy bien", aunque recuerda que "no estaba entre las 11 candidatas porque no la eligieron", haciendo hincapié que en la polémica salida de la ciudad olívica de la lista inicial.

Al igual que Valencia, "están a las puertas", pero ha recordado que Balaídos tendrá, una vez finalizada la obra de la grada de Gol, 30.000 espectadores, "por lo que dice el alcalde", mientras que "hace falta un aforo de 43.000".

Además, Louzán ha matizado que la beligerancia de Vigo le puede perjudicar. "Yo no decido, decide la FIFA, y la bronca no le va a gustar mucho", ha indicado, y considera que "lo de Vigo es una invitación a la confusión": "Si me lo dan, me crean un problema; si no me lo dan, yo lo he reivindicado y son ellos los culpables".

Un problema que asegura que Abel Caballero lo está llevando al plano "político". "Él quiere, supongo que la ciudad también, y ojalá lo pueda ser", ha añadido.

"Vuelve a mentir sobre el proyecto de Vigo"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha respondido a las declaraciones de Louzán y ha asegurado que el presidente de la RFEF "vuelve a mentir sobre el proyecto de Vigo" para ser sede del Mundial 2030.

En un audio remitido a los medios, Caballero ha insistido en que el proyecto de ampliación de Balaídos no finaliza cuando rematen las obras de Gol, con 30.000 espectadores, sino "cuando acabe la obra que está en marcha en este momento", cuando "tendrá 43.000 espectadores".

"Nuestra propuesta para ser sede del Mundial ante la Federación Española ya fue de 43.000, ampliando la grada de Tribuna, que está en estos momentos haciéndose", ha reivindicado.

Una "primera mentira", ha señalado el regidor; la segunda, que fue él "el que confrontó con Vigo" por "razones políticas" tras la polémica desvelada por el diario El Mundo. "¿Cómo que él no estuvo si fue el que anunció que Vigo no era sede del Mundial y que se había quedado fuera?", ha espetado.

Además, ha incidido en que, tras caerse Málaga, no "subió" a Vigo, además de mostrar su apoyo a que también se haga con Valencia, "no es esa la discusión".

Por último, la "tercera mentira de Louzán" es sobre el "argumento político absolutamente falso" del posible "refuerzo político" de Caballero, le den a Vigo o no la sede. "Vamos a hacer un campo de 43.000 espectadores con Mundial o sin Mundial", ha asegurado.

"Vigo no está contra nadie y el alcalde de Vigo no está contra nadie", ha sentenciado.