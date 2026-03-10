El 85% de los cirujanos del hospital de Vigo dejarán de hacer 'peonadas', según el sindicato O'Mega

Concentración en el centro de salud de Coia con motivo de la huelga médica convocada por O'Mega Treintayseis

De los 26 cirujanos del hospital de Vigo, 22 dejarán de hacer las conocidas como "peonadas" como respuesta a la "negativa de la Xunta a sentarse a negociar su situación laboral".

Así lo ha comunicado el sindicato médico O'Mega, que considera que la Consellería de Sanidade "les utiliza como parche ante la suspensión de actos médicos originada por las huelgas".

La decisión del 85% de los facultativos de cirugía general y del aparato digestivo del hospital de Vigo se suma a la que desde hace una semana han venido comunicando médicos de Pontevedra y O Salnés. Según O'Mega, en los próximos días "se debatirá entre especialistas de muchos otros servicios de distintos hospitales gallegos".

Las 'peonadas' son consultas o cirugías realizadas en horario de tarde, a partir de las 15,00 horas, por médicos que voluntariamente venían realizando fuera de su jornada normal con pacientes en mejor estado clínico que los atendidos durante el horario de mañana.

Negociación "seria"

Según el escrito remitido por estos especialistas dirigido al director xeral de Atencion Sanitaria y al jefe en funciones del Servicio de Cirugía, difundido por O'Mega, exigen a la Consellería de Sanidade "la apertura de una vía de negociación seria" sobre sus condiciones de trabajo.

Sobre su decisión, inciden en que "fue adoptada tras una deliberación conjunta" y cuenta "con un respaldo mayoritario entre el personal facultativo, representando una postura colectiva, firme, solidaria, coordinada y reflexionada que se sustenta en las reivindicaciones ampliamente compartidas por el colectivo médico".

Recuerdan que esta actividad deslizada y de autoconcertación, son herramientas destinadas a sostener la actividad asistencial, pero entienden que "su mantenimiento no puede seguir siendo la solución ni un parche a las suspensiones derivadas del derecho a la huelga".

Seguimiento de huelga y manifestación

Desde el sindicato médico aseguran que el seguimiento de la huelga de Atención Primaria asciende al 71% y recuerdan que este martes, a partir de las 18:00 horas, está convocada una manifestación en Vigo, en las puertas del Museo Marco, para reclamar a la Xunta que "retome las negociaciones" tras la "ruptura unilateral por parte de la Consellería de Sanidade cuando ya se había alcanzado un principio de acuerdo sobre la limitación de las agendas médicas".

Fue esto, remarca, "lo que originó una huelga indefinida en Atención Primaria que hasta hoy ha provocado ya la suspensión de más de 30.000 consultas".

Además, han puntualizado que "no pretenden elegir a sus interlocutores en esa negociación sino que únicamente esperan poder sentarse a dialogar con representantes de la Xunta competentes y no prepotentes", en respuesta a lo manifestado por el presidente de la Xunta, Afonso Rueda.

De hecho, señalan que la primera reunión se frustró porque los representantes de la Consellería "reconocieron que carecían de la competencia para firmar un acuerdo sobre mejoras en la situación laboral de los médicos", mientras que la segunda se interrumpió "cuando la secretaria xeral de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, abandonó la reunión porque según dijo tenía que ir al Parlamento después de dirigir a la parte sindical amenazas como 'la Consellería tiene un problema, pero vosotros lo tenéis peor'".

El sindicato entiende que este tipo de talante no es el mejor para lograr un acuerdo y pide al presidente de la Xunta que, por responsabilidad, "tome cartas en el asunto no para negociar él mismo, sino para garantizar que el diálogo pueda llevarse a cabo en un contexto de respeto mutuo".

Otro paro el lunes

El sindicato, en todo caso, reafirma que los médicos están dispuestos a retomar la negociación para "evitar que los gallegos sigan viéndose privados de su derecho al acceso a los servicios de la sanidad pública".

Y recuerdan que, junto a esta huelga, el lunes comenzará otro paro, este de una semana, para "reclamar de la Xunta la mejora de las condiciones laborales de los facultativos de todos los niveles asistenciales y para exigir del Ministerio de Sanidad la negociación de un estatuto propio para médicos y facultativos".