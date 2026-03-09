El tiempo en Vigo: La semana arranca con chubascos que irán perdiendo fuerza

Después de un fin de semana -el primero completo del mes de marzo- marcado por la estabilidad atmosférica, la vuelta a la rutina se ha producido este lunes en Vigo con un empeoramiento del tiempo y la llegada de precipitaciones en forma de chubascos.

Eso sí, parece que la inestabilidad irá perdiendo fuerza, pues, de cara a mañana martes y al miércoles la previsión es de cielos en alternancia de nubes y claros. No se esperan precipitaciones.

Con todo, este lunes lloverá, y las temperaturas oscilarán entre los ocho y los 13 grados. Mañana martes los cielos estarán nublados con mercurios que retrocederán hasta los cinco grados de mínima y ascenderán hasta los 16 de máxima.

De cara al ecuador de semana la sensación de frío disminuirá, con temperaturas mínimas que se recuperarán ascendiendo hasta los ocho grados, y máximas que alcanzarán los 18 grados.