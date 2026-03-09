AVE Vigo-Oporto: Rueda pide a Sánchez que abandone su "postura de avestruz" y "se ponga a trabajar"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, urge al Gobierno central a que "se ponga a trabajar" para avanzar en los trabajos para unir la alta velocidad de tren entre Vigo y Oporto, de forma que abandone "una postura de avestruz total".

Las declaraciones surgen después de que la pasada semana el primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro, fijase 2033 como fecha para concluir la obra de esta infraestructura. Cuestionado por la prensa sobre este extremo tras el Consello de este lunes, Europa Press informa de que Rueda se ha remitido a un estudio de la Xunta que apunta a 2038 como año probable para que funcione la conexión de AVE entre Vigo y Oporto ante la falta de avances en los trabajos.

"Me hacen gracia las alegrías que se llevan por parte del Gobierno español, y ciertos políticos aquí también, cada vez que Portugal da una fecha un poco aplazada de la fecha inicial", ha expresado.

Pide al Gobierno español que se preocupe por cumplir su parte hasta la frontera, "cuando tiene que hacer además mucha más infraestructura" y "muchos más kilómetros de vía". Y "ojalá" que cuando llegue al límite con Portugal puedan decir que "aún no han llegado los portugueses", pues dice "dudar muchísimo" que "esa circunstancia se vaya a dar".

"Otra cosa es que Portugal, viendo la actitud del Gobierno español, decida no hacer el esfuerzo por su parte. Aguardo que no sea así", razona.

"Todavía hay tramos sin licitar"

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) también denuncia que el calendario del proyecto de alta velocidad entre Lisboa, Oporto y Vigo ha vuelto a modificarse y advierte de que muchos tramos siguen sin licitarse ni estar en obras. Su presidente, Juan Manuel Vieites, recuerda que tras la última cumbre hispano-portuguesa se anunció un compromiso político para acelerar las inversiones ferroviarias, pero buena parte del proyecto continúa todavía en fase de estudios y diseño en Galicia.

Según la patronal gallega, Portugal sí está avanzando dentro de su plan ferroviario nacional, dando prioridad absoluta a la línea Lisboa-Oporto, cuya construcción se prevé por fases hasta 2030-2032. La conexión Oporto-Vigo se integrará después como extensión norte del sistema de alta velocidad. Además, la Comisión Europea está impulsando principalmente el eje Madrid-Lisboa, con el objetivo de que el trayecto pueda realizarse en unas tres horas alrededor de 2034, lo que ha restado protagonismo al enlace Vigo-Oporto.

La CEG subraya que esta conexión ferroviaria sería clave para la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, un área de más de seis millones de habitantes con fuertes vínculos económicos y laborales. El tren de alta velocidad permitiría reducir el viaje entre Vigo y Oporto a unos 50 minutos, facilitar la movilidad diaria de trabajadores y reforzar sectores industriales y logísticos vinculados a los puertos de Vigo y Leixões. Por ello, el empresariado reclama acelerar el proyecto y coordinar la planificación con Portugal para impulsar la integración económica del noroeste peninsular.