Más propuestas de Vigueses Distinguidos: el PP de Vigo sugiere cuatro nombres propios

El Partido Popular (PP) de Vigo ha anunciado este domingo sus cuatro propuestas para Vigueses Distinguidos del año 2026. Del ámbito de la medicina hasta el motor, los populares consideran que estas entidades y personas representan "valores de excelencia, compromiso social y vinculación con la ciudad".

En concreto, la presidenta del PP, Luisa Sánchez, considera que se debería reconocer al Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS), que tiene sede en el Hospital Álvaro Cunqueiro. La también vicepresidenta provincial ha subrayado que se trata de "uno de los centros de referencia de investigación biomédica en España".

Este "polo internacional de innovación sanitaria" desarrolla su labor en áreas clave como el cáncer, las enfermedades infecciosas o las neurociencias. Entre los más de 700 investigadores destacan profesionales de prestigio internacional como Mónica Martínez Fernández o África González Fernández.

Los tres restantes premios Vigueses Distinguidos del PP son Olimpia Valencia —primera mujer licenciada en Medicina en Galicia y primera en especializarse en Ginecología—, Gerardo Fernández Costa —cofundador del proyecto Discamino, fallecido en noviembre— y Fernando Mouriño Arjones —histórico presidente de la Escudería Rías Baixas—.