Dos personas heridas en Vigo en un accidente en la AP-9, a su paso por el barrio de Teis

Accidente en la AP-9 a su paso por el barrio de Teis, en Vigo Europa Press

Nuevo accidente de tráfico en la AP-9 a su paso por Vigo. Una persona tuvo que ser liberada este viernes tras quedar atrapada en un vehículo que había sufrido una salida de vía en el barrio de Teis. Además, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al centro hospitalario de referencia.

El 112 Galicia tuvo constancia del accidente a las 19:15 horas a través de varias llamadas de particulares. Alertaron de una salida de vía de un turismo que había impactado contra la mediana en el kilómetro 4 de la AP-9V, a su paso por Teis.

Entonces, según informa Europa Press, los alertantes indicaban que existía la posibilidad de que hubiera personas atrapadas en el interior del vehículo.

A continuación, la sala de operaciones informó a los Bomberos de Vigo. Una vez en el lugar, los efectivos tuvieron que emplear el material de excarcelación para liberar a una de las personas ocupantes del turismo.

También acudió el Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que trasladó a los dos heridos al centro hospitalario de referencia. En el operativo participaron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local.