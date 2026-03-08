La marcha morada inunda las calles de Vigo para pedir igualdad de género y la abolición de la prostitución

Vigo ha vuelto a teñirse de morado este 8M, Día Internacional de la Mujer. Más de 10.000 personas han reivindicado este domingo la igualdad de género ante el auge de fuerzas políticas que rechazan el feminismo y defienden posturas machistas.

La primera de las dos marchas de la ciudad olívica ha partido a las 12:00 horas de Praza España. Se trata de la manifestación convocada por el Concello de Vigo, a la que también han acudido los representantes municipales del Partido Popular (PP), el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro y la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Socialista, Natalia González.

Bajo el lema "Mulleres obreiras artellando a abolición do patriarcado", las viguesas han mostrado su compromiso con el movimiento feminista. La abolición de la prostitución, la corresponsabilidad y la lucha real contra la violencia de género fueron algunas de las demandas de las 10.000 personas que recorrieron Gran Vía, Urzáiz y Policarpo Sanz hasta Porta do Sol, según fuentes policiales.

Carmela Silva, teniente de alcalde y responsable del área de Igualdad S.P.

La convocatoria municipal se encuadra dentro de las diferentes actividades programadas por el gobierno local este mes de marzo, en el que se desarrollarán 14 jornadas en torno al feminismo y un total de 18 actos que incluyen conciertos, danza, proyecciones, recitales, títeres, teatro, conferencias y formación.

Imagen de la manifestación de Vigo por el 8M, 2026 S.P.

Vigo acoge dos manifestaciones. La segunda, convocada por la Marcha Mundial das Mulleres y a la que se ha adscrito la Plataforma Feminista Galega, tendrá lugar a las 18:00 horas. También partirá de Praza España y contará con la presencia de los representantes municipales del Bloque Nacionalista Galego (BNG).

"Feminismo é Revolución, terra viva, pobos libres, vidas dignas!" será el lema de esta marcha, que tendrá réplicas en todo el territorio gallego. A Coruña, Santiago de Compostela, Ourense, Lugo, Ferrol y Pontevedra, así como localidades como As Pontes, Betanzos, Cangas, Lalín, O Porriño, Ponteceso, Ribadavia, Ribadeo, Ribeira, Val Miñor, Vilagarcía o Vilalba.