Las feministas vuelven a conquistar Vigo este 8M: "Ni guerra que nos mate, ni paz que nos oprima"

Las feministas han vuelto a conquistar Vigo este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La multitudinaria manifestación respaldada por la Marcha Mundial das Mulleres ha teñido de morado el centro de la ciudad, bajo el lema "Feminismo é Revolución, terra viva, pobos libres, vidas dignas!".

La marcha ha partido a las 18:00 horas de Praza España, liderada por un mantón y una gran pancarta de la plataforma viguesa Resposta Feminista. "Fronte o medo e o fascismo, a resistencia é feminismo" eran las palabras que encabezaban a las más de 7.000 feministas que han marchado en Vigo, según fuentes policiales.

Resposta Feminista ha estado acompañada de sindicatos como CGT, CIG y CCOO, así como de los partidos políticos BNG, Sumar Galicia y Podemos. Batucadas, cánticos y diversas proclamas han puesto el ritmo a esta masiva manifestación, que inundó toda Gran Vía desde Praza España.

La marcha ha transcurrido hasta Porta do Sol, donde las portavoces de las asociaciones organizadoras han leído el manifiesto sobre las 19:30 horas. "Lo que sucede en el mundo también atraviesa nuestras vidas, nuestros barrios, nuestros trabajos y nuestros cuerpos. Por eso, nuestro feminismo es anti-imperialista, anti-racista, anti-fascista y anti-colonial", han aseverado.

Ya por la mañana, desde las 12:00 horas, la ciudad olívica se tiñó de morado gracias a la manifestación impulsada por el Concello. La organización aseguró que 15.000 personas asistieron a su cita, aunque las imágenes muestran que la marcha de la tarde ha sido más masiva.

"Ni guerra que nos mate, ni paz que nos oprima"

"Nin terras conquistadas, nin mulleres explotadas" o "nin guerra que nos mate, nin paz que nos oprima" han sido algunas de las consignas de la manifestación unitaria de la Marcha Mundial das Mulleres. La lucha feminista con un enfoque internacional y antibelicista ha sido hilo argumental de la mayoría de marchas en Galicia.

A Coruña, Santiago de Compostela, Ourense, Lugo, Ferrol y Pontevedra, así como localidades como As Pontes, Betanzos, Cangas, Lalín, O Porriño, Ponteceso, Ribadavia, Ribadeo, Ribeira, Val Miñor, Vilagarcía o Vilalba, han compartido las mismas proclamas, denuncias y peticiones con el feminismo vigués.

Manifestación por el 8M en Vigo S.P.

Marcha Mundial das Mulleres, bajo el lema "Feminismo é Revolución: terra viva, pobos libres e vidas dignas!", ha defendido este 8M un "feminismo de clase, antirracista e internacionalista". Además, las banderas del colectivo LGTBIQ+ también han ondeado por las calles de Vigo.

"Una barrera frente al odio"

Las feministas de Vigo también han exigido a las autoridades "menos discursos y más recursos" y han subrayado que "frente al fascismo" la respuesta es "resistencia y feminismo". "El feminismo fue, es y será siempre una barrera frente al odio, la violencia y la exclusión", han asegurado en su manifiesto.

La lucha real contra la violencia de género, la igualdad de derechos laborales y la abolición de la prostitución han sido otras de las demandas que han reiterado, como por la mañana, las manifestantes. En el caso de la marcha liderada por Resposta Feminista, además, se ha exaltado un feminismo "anticolonial" y defensor de "nuestra lengua, nuestro rural y nuestra cultura".