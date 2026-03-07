José Manuel Nogueira, SonDeSeu, Lodeiro y la asociación de vecinos de Teis: los Vigueses Distinguidos del BNG

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha anunciado este sábado sus propuestas para el reconocimiento de Viguesas y Vigueses Distinguidos 2026. Se trata de cuatro nombres que "representan muy bien el talento, el compromiso cívico y la pluralidad de nuestra ciudad".

"Os recoñecementos da cidade deben ser de toda a cidade e non apenas dunha parte, deben ser un espazo de encontro e consenso que represente a diversidade e a pluralidade que felizmente definen Vigo", ha afirmado el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, que ha expresado su confianza de que sus candidaturas cuenten con el apoyo unánime del Pleno.

La primera propuesta es José Manuel Nogueira Rey, por su trayectoria de casi siete décadas dedicadas a la defensa, enseñanza y promoción de la música y de baile tradicional gallego en Vigo. A través de su grupo Airiños do Coto, ha formado a cientos de jóvenes y ha contribuido de manera decisiva a la transmisión de la cultura popular gallega a las nuevas generaciones.

En segundo lugar, el BNG propone a la primera orquesta folk de Galicia, nacida en Vigo: SonDeSeu. Ahora de actualidad por su actuación en la previa del Celta-Real Madrid de este viernes, este pionero proyecto musical cumple este 2025 un cuarto de siglo de existencia.

Los nacionalistas también apuestan por la Asociación Veciñal de Teis, que celebra este 2026 su 50 aniversario. Desde su creación, en el contexto de la lucha por la democracia, se ha convertido en un "referente de organización y participación ciudadana y un actor muy destacado del movimiento vecinal de la ciudad".

Por último, el BNG propondrá reconocer a título póstumo a Xosé Lodeiro, conocido como "el pintor de Vigo". Se trata de uno de los artistas más singulares de la plástica gallega contemporánea y su obra está profundamente vinculada a la ciudad y al paisaje de la ría.