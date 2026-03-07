Costas otorga 200.000 euros a Nigrán (Pontevedra) para reparar los destrozos de las borrascas de febrero

Así han sido los destrozos en Nigrán (Pontevedra) tras el paso de las borrascas: "El mar busca su sitio" Treintayseis

El Concello de Nigrán (Pontevedra) recibirá 200.000 euros de Costas del Estado para regenerar medioambientalmente los daños ocasionados en el entorno de Panxón y Praia América durante las borrascas de enero y febrero. Las dunas, las pasarelas de acceso a la playa y el pavimento fueron los más afectados por el viento y las olas.

Como se recoge en una nota de prensa del gobierno local, el alcalde, Juan González, ha recibido por la mañana en Praia América al director del servicio provincial de Costas, Miguel García. Dos técnicos estatales han acompañado a la comitiva para ver in sito los daños causados al arenal por las sucesivas borrascas de este 2026.

Los temporales provocaron el desprendimiento de buena parte de la superficie dunar de la zona de Panxón, afectando a las diferentes pasarelas de madera de acceso a la playa e, incluso, a las duchas y buena parte de la barandilla de acero inoxidable del paseo marítimo y su pavimento.

Con el objetivo de regenerar el ecosistema y evitar que continúe la erosión, el Concello recibirá de Costas 220.000 euros. Una inversión que proviene del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y que asciende a los 320.000 euros para el conjunto de la provincia.

La partida también servirá para reparar los diferentes accesos peatonales a la playa y se rediseñará la pasarela de madera de la zona de Praia América. La licitación de emergencia se realizará este mismo mes de marzo para poder iniciar los trabajos a principios de abril.

"Trátase dunha acción paliativa que busca unha rápida rexeneración medioambiental que nos permita convivir co cambio climático", ha explicado el alcalde, quien ha agradecido la rápida respuesta de Costas del Estado. En la reunión de este sábado, también se ha tratado la posibilidad de incrementar el espacio dunar.

Ahora bien, la actuación no comprende el paseo fijo de Panxón, que será rehabilitado con fondos propios municipales, según ha confirmado el Concello.