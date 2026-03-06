El vigués Peinador, mejor aeropuerto mediano europeo: "La plantilla hace un trabajazo"

Recientemente se conoció que Peinador, el Aeropuerto de Vigo, había sido condecorado como la mejor terminal europea por el Consejo Internacional de Aeropuertos. Por lo anterior, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, quiso trasladarse a la terminal viguesa para felicitar a todo el equipo humano por este distintivo, así como a su directora, Ana Molés, y a AENA.

Losada afirmó que no debe olvidarse de que "este es un premio a la calidad del servicio que se presta a los usuarios" y también "un reconocimiento expreso al trabajazo que ha hecho la plantilla al completo, contribuyendo a que la experiencia de volar desde o hacia Vigo sea satisfactoria".

El subdelegado recordó también que hace pocos meses la dirección del aeropuerto de Vigo tomó la iniciativa de solicitar a la Subdelegación del Gobierno la instalación de un punto violeta en el servicio de Información, lo que demuestra "el interés en la mejora continua y una atención integral a los usuarios".

Excelencia en la atención

El premio ASQ (Airport Service Quality) que la terminal viguesa viene de recibir reconoce la excelencia en la atención al viajero en las infraestructuras aéreas de toda Europa y es la primera vez que Peinador alcanza este reconocimiento, sin olvidar que otros 10 aeropuertos de AENA han recibido otros galardones.

Los premios se basan en las encuestas de satisfacción realizadas directamente a los pasajeros en las puertas de embarque. En estas evaluaciones se califican aspectos como la limpieza, la amabilidad del personal, la seguridad y la eficiencia de las instalaciones.

La ceremonia de entrega de los ASQ será en Estambul, durante el encuentro anual ACI World Airport Experience Summit, que se celebrará del 31 de agosto al 4 de septiembre.