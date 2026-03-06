El PP de Vigo carga contra la modificación presupuestaria del Concello por el plan de vivienda PP de Vigo

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha asegurado que la modificación presupuestaria de 4,7 millones de euros en la Xerencia de Urbanismo evidencia el "fracaso" del programa municipal de ayudas a la rehabilitación y el "vergonzoso" retraso en la construcción del edificio de 27 viviendas previsto en Esturáns.

Según la dirigente popular, el alcalde, Abel Caballero, ha rectificado de nuevo tras las críticas formuladas por su grupo en los últimos meses, y ha defendido que el refuerzo económico confirma que la partida inicial destinada a la rehabilitación de pisos vacíos era insuficiente.

Sánchez ha recordado que el programa de ayudas contaba inicialmente con 150.000 euros y que, tras la modificación anunciada, alcanzará los 2.150.000 euros. A su juicio, este cambio demuestra que el planteamiento inicial estaba equivocado, más aún después de que, según indicó el PP, el año pasado solo se concedió una ayuda pese a la existencia de unas 20.000 viviendas vacías en la ciudad.

Por ello, ha reclamado no solo ampliar la dotación global, sino también elevar la cuantía máxima por beneficiario, actualmente fijada en 8.000 euros por vivienda, para hacerla "más atractiva" a los propietarios.

Esturáns

En relación con Esturáns, la líder popular ha criticado que el edificio de 27 viviendas siga sin adjudicarse pese a haber sido anunciado en 2022, y ha advertido de que el retraso encarece el proyecto y pone en riesgo los fondos europeos Next Generation vinculados a la actuación. Según ha señalado, el coste de la obra supera ya los 7 millones de euros, el doble de lo previsto inicialmente.

Además, ha enmarcado esta modificación presupuestaria en la falta de ambición del gobierno local en materia de vivienda y ha recordado que el PP propuso destinar 60 millones de euros de los remanentes municipales a compra de suelo, construcción de vivienda protegida, rehabilitación de inmuebles vacíos y ayudas al alquiler.