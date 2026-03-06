Decenas de estudiantes se concentran en Vigo contra la violencia machista y el auge de la ultraderecha

Decenas de estudiantes se han concentrado en la Farola de Urzáiz, en Vigo, este viernes para mostrar su rechazo a la violencia machista y al auge de la ultraderecha. La manifestación ha comenzado a las 12:00 horas, en el marco de la huelga estudiantil convocada con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8M.

Bajo el lema "Feministas antifascistas contra la violencia machista", los jóvenes convocados por el Sindicato de Estudiantes se han concentrado con el objetivo de "luchar por los derechos de la mujer, sobre todo en esta época con el auge de la ultraderecha".

"Creemos que las concentraciones y las manifestaciones son muy importantes, unirnos todas juntas, porque cuántas más seamos, más fuerza tendremos", ha afirmado Sabela Pereira Rodríguez, militante del Sindicato de Estudiantes, ante los medios de comunicación presentes.

Pancartas de la concentración estudiantil por el 8M, en Vigo S.P.

Desde las 11:45 horas, las estudiantes han repartido pegatinas entre sus compañeras y compañeros, así como a los vecinos y vecinas que paseaban este mediodía por la calle Príncipe.

Pasadas las 12:00 horas, han levantado sus pancartas para comenzar a corear sus proclamas. "Fóra machismo, das nosas aulas" o "Agresións machistas, respostas feministas" fueron algunos de los cánticos que han realizado las jóvenes viguesas.

Pancartas de la concentración estudiantil por el 8M en Vigo S.P.

Ahora bien, Sabela Pereira ha asegurado que son "conscientes" que se trata de una "problemática a nivel mundial". "No sucede sólo en nuestro país, vamos más allá con el genocidio de Palestina y la guerra en Irán", ha añadido la militante del Sindicato de Estudiantes.

Cabe recordar que cada vez más jóvenes se sienten atraídos por posiciones de ultraderecha, especialmente los hombres. Pero las mujeres no se quedan atrás: el reciente estudio del analista español Javier Carbonell indica que ellas también están adoptando posiciones reaccionarias, aunque a un ritmo menor que ellos.