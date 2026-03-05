La Xunta inaugura el nuevo CIS Olimpia Valencia: "Un centro sanitario moderno, una maravilla"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en la inauguración del CIS Olimpia Valencia Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia ha inaugurado este jueves el nuevo Centro Integral de Saúde Olimpia Valencia. "Un centro para una sanidad moderna", ha afirmado el presidente autonómico, Alfonso Rueda, sobre un complejo que comenzará a dar servicio el próximo lunes.

El acto de inauguración ha contado, además, con la presencia del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue. Como el presidente autonómico, han sido recibidos por una manifestación con motivo de la huelga de médicos convocada por O'Mega.

En primer lugar, los representantes autonómicos han visitado la instalación sanitaria, observando con detalle la planta de pediatría, la sala de muestras, la sala de rehabilitación y, en la quinta planta, las dependencias del personal y diversas aulas para formación de sanitarios.

Acto seguido, el arquitecto del proyecto, Eduardo Herraez, ha explicado todo el proceso de rehabilitación integral del antiguo edificio de la Audiencia Provincial. El nuevo CIS, el tercero inaugurado en Galicia por la Xunta, cuenta con 7.000 metros cuadrados con 65 consultas.

Así, el presidente gallego afirmó que el nuevo centro coloca a Vigo en la "vanguardia sanitaria" y responde a la necesidad de contar con espacios renovados, unificados, accesibles y confortables, así como uno equipos "punteros".

El "pistoletazo de salida" del CIS Olimpia Valencia vendrá acompañado del traslado del servicio del centro de salud de López Mora. Más tarde, también ofrecerá el servicio completo de las instalaciones de Nicolás Peña, antes del traslado de la pediatría de Coia y Pintor Colmeiro.

"Un salto cualitativo sin precedentes"

El gerente del área sanitaria de Vigo, Francisco Javier Puente Prieto, considera la apertura del nuevo CIS Olimpia Valencia un "salto cualitativo sin precedentes" en la ciudad, ya que se trata de "una reestructuración y reordenación de la Atención Primaria".

En el CIS Olimpia Valencia trabajarán 122 profesionales, 13 de ellos en plazas de nueva creación. De esta forma, las nuevas instalaciones del Sergas en la ciudad olívica darán servicio a más de 42.000 vecinos, al asumir la actividad de los centros de salud de López Mora y Nicolás Peña.

"Permitirá reforzar dos áreas prioritarias para la sanidad pública, como son la atención pediátrica y a la salud mental", ha recordado el gerente del área sanitaria. Al nuevo complejo también se trasladarán cuotas médicas y toda la pediatría de los centros del entorno: Pintor Colmeiro, Coia, Rúa Cuba, Rosalía de Castro y Beiramar.

"Aquí es todo tan complicado"

"Aquí hay una magnífica oportunidad de volver a demostrar que Galicia Calidade es mucho más que un lema; es una realidad que hacemos entre todos", ha añadido Rueda, que considera este nuevo edificio "un centro para una sanidad moderna".

"La verdad es que es una auténtica maravilla", ha puntualizado el presidente autonómico, quien ha repasado el camino hasta la inauguración del nuevo Centro Integral de Saúde gallego. En concreto, ha recordado que el proyecto parte del traslado de las dependencias judiciales al antiguo Hospital Xeral.

En este sentido, ha puesto en valor la inversión autonómica en el nuevo CIS, que alcanza los 17 millones de euros. Ahora bien, ha lamentado que no se llevase a cabo el Centro Cívico propuesto por la Xunta para el edificio que colinda con el nuevo centro de salud.

"Aquí es todo tan complicado", ha reprochado Rueda, que ha criticado: "Cuando se pone imposible, quien lo impide sabrá por qué, el resultado y la diferencia es esa". Aun así, ha asegurado que no renuncia "todavía" al proyecto, aunque ahora es aún más difícil su ejecución.

El "Isabel Zendal" de Vigo

Desde el BNG de Vigo han mostrado su rechazo a la nueva instalación del Sergas. "Nos sete mil metros cadrados do falso CIS Olimpia Valecia o que seguro non se puido ver é ningún reforzo de persoal", ha afirmado su portavoz, Xabier P. Igrexas, en redes sociales.

Los nacionalistas consideran el nuevo complejo una "estafa sanitaria" y el "Isabel Zendal de Vigo". Además, también han criticado la presencia en la inauguración de Luisa Sánchez: "Exactamente en calidade de que estaba a presidenta do PP de Vigo e posíbel candidata á alcaldía no acto?", ha reprochado Igrexas.

Por su parte, el Concello de Vigo ha denunciado la "deslealtad de la Xunta" por no invitarles al acto, pese a cederles el terreno para construir en nuevo CIS. Ahora bien, el alcalde, Abel Caballero, ha solicitado al gobierno gallego que no cierre los centros de salud de López Mora y Nicolás Peña tras la apertura de las instalaciones ubicadas en el barrio de Coia.