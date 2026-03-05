Caballero insta a la ministra y al conselleiro de Sanidade a que Vigo vuelva a ser sede de exámenes MIR Concello de Vigo

El pasado mes de agosto se confirmaba que Vigo quedaba excluida como sede de los exámenes MIR de 2026 tras ser publicada la lista de ciudades elegidas en el BOE y que, en Galicia, sólo era Santiago de Compostela.

Tras varias reclamaciones previas, y también posteriores, a que se diese oficialidad a la salida de esta lista de la ciudad olívica, Abel Caballero ha instado a la ministra de Sanidad, Mónica García, y al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, a que "Vigo vuelva a ser sede de exámenes MIR, como era el año pasado".

Caballero ha insistido en que Caamaño no defendió en su momento la sede porque "quería que todos los exámenes MIR fueran en Santiago, porque él es de Santiago, porque es profesor en Santiago y porque creen que Santiago tiene que hacerlo todo".

Por esto, ha urgido tanto a la ministra como al conselleiro a que "se pongan inmediatamente a trabajar" para que la ciudad olívica recupere su condición de sede.

Moción en el Senado

Además, la primera teniente de alcalde y senadora Carmela Silva presentó en el Senado una moción "para defender que Vigo sea sede del MIR", que fue aprobada por todos los grupos, salvo Vox. En la moción también se incluyó a Ciudad Real y Girona.

Silva ha criticado que desde el Partido Popular no han puesto en ningún orden del día de la Comisión de Sanidad mociones sobre este asunto, a pesar de que "anunciaron que lo iban a hacer". "En el Senado hay senadoras y senadores gallegos que además forman parte de la Comisión de Sanidad y no llevaron esta moción", ha añadido la teniente de alcalde.

"No tengo ninguna duda de que el Gobierno va a atender no solamente a las reclamaciones reiteradas del alcalde, que es lo que tiene más valor", ha asegurado Silva, ya que el Ejecutivo central "atiende mucho a las reclamaciones del alcalde de Vigo por su liderazgo político", que ahora encuentra refrendo en el Senado.