Accidente en la VG-20 de Vigo: Cuatro vehículos implicados, heridos y retenciones

Aparatoso accidente en Vigo el registrado esta mañana de jueves y que, además, ha provocado colas y retenciones en la VG-20 de Vigo. Los hechos han ocurrido a la altura de la parroquia de Matamá y las primeras informaciones apuntan a que hay heridos.

Según ha trascendido han sido cuatro los vehículos implicados en el incidente, ocurrido en el punto kilométrico 6 a las 07:45 horas, momento en el que un particular alertó al 112 del suceso. El hombre explicaba que había una colisión múltiple y que podría haber personas atrapadas.

Por lo anterior, se dio aviso al 061, a los bomberos y a la Policía Local de Vigo, así como a la Guardia Civil de Tráfico, a Protección Civil y a los servicios de mantenimiento de la vía.

Poco después, los equipos de emergencia confirmaron que eran cuatro los turismos implicados en el siniestro, teniendo que ser excarcelado uno de los conductores y siendo atendidos tres heridos.

El accidente, además, provocó largas retenciones en la zona, desde el túnel de Valladares en dirección Bouzas.