La Xunta exige a Concello y Aqualia actuaciones urgentes tras detectar metales pesados en el agua de Beade, en Vigo

Analíticas confirman la presencia de plomo en puntos de la red de agua del entorno del IES de Beade, en Vigo Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia ratifica la presencia de metales pesados (plomo, hierro y níquel) en la red de la Zona de Abastecimiento de Quintián-Vigo, en el entorno del IES Beade. Así lo ha notificado el organismo autonómico al Concello de Vigo y a la empresa Aqualia -responsable de la concesión municipal del suministro de agua-, a raíz de los nuevos resultados de las muestras recogidas en distintos días del pasado mes de febrero en varios puntos de la red.

Según informa la Xunta, las muestras recogidas por Salud Pública en cuatro puntos diferentes del exterior del recinto del centro educativo confirman que existe una alta concentración en acometidas municipales de esa zona. Por este motivo, insta a Concello y Aqualia a la "identificación de los materiales de la red, de las derivaciones y de las acometidas, así como la presencia o no de válvulas antirretorno y llaves de corte antes de cada acometida".

Sanidad también solicita documentación técnica o una declaración responsable del fabricante de los materiales o productos que entren en contacto con el agua que demuestre que están adaptados, así como "información sobre las actuaciones desarrolladas para garantizar que esta situación no se esté produciendo en otras zonas de este abastecimiento".

Asimismo, según explica la notificación, se concede un plazo de una semana para "acreditar las actuaciones realizadas para investigar el origen de los metales, aportar un cronograma con las intervenciones proyectadas y remitir la documentación solicitada". También se advierte de que, en caso de persistir los incumplimientos, estos podrán ser calificados como infracciones conforme a la normativa vigente.

Respuesta del Concello

Por su parte, el Concello de Vigo ya aclaró el pasado 6 de febrero que los casos corresponden a propiedades privadas. El primero de ellos se encuentra en una vivienda particular lindera al centro educativo y "la administración local ya se ha dirigido a la propiedad para que proceda a cambiar la acometida afectada", aseguran.

El segundo caso corresponde a una cafetería y aseguran que "la muestra recogida por técnicos municipales difiere de la realizada por la Consellería". No obstante, informan de que se seguirán realizando las comprobaciones oportunas para continuar garantizando la calidad del agua en la red del entorno del IES de Beade.