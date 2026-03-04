Vigo vuelve a sobre pasar la barrera de los 20 grados, aunque pronto regresarán las lluvias

Vigo volverá a disfrutar este miércoles de una jornada plenamente primaveral, con cielos despejados y temperaturas agradables que podrían alcanzar los 22 grados.

No obstante, la estabilidad durará poco. El tiempo volverá a tornarse inestable a lo largo del resto de la semana, alternando periodos de sol con abundante nubosidad y lluvias.

Según las previsiones del portal MeteoGalicia, las precipitaciones regresarán a la ciudad olívica en la tarde del jueves y se prolongarán hasta bien entrado el fin de semana. Además, este episodio de lluvias vendrá acompañado de un notable descenso térmico, con temperaturas que a partir del jueves oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 15 de máxima.