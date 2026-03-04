Un ciclista resulta herido tras ser atropellado por un coche en la Avenida de Castrelos, Vigo

Un ciclista ha sufrido heridas tras ser atropellado por un turismo en la mañana de este miércoles en la Avenida de Castrelos, en Vigo.

Según informa 112 Galicia, el aviso se recibió a las 10:10 horas por parte de Urxencias Sanitarias, que alertaba de la colisión entre un vehículo y una bicicleta. Como consecuencia del accidente, el ciclista fue trasladado a un hospital de referencia para recibir atención médica, aunque por el momento no se conoce la gravedad exacta de sus lesiones.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias y de la Policía Local de Vigo, que se encargaron de asistir a la víctima y regular el tráfico en la zona.