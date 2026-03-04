El ascensor de la calle Juan Ramón Jiménez, en Vigo, estará operativo en las próximas semanas

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha supervisado las obras de construcción del ascensor de la calle Juan Ramón Jiménez, que permitirá salvar un desnivel de once metros entre Marqués de Valterra y Conde de Torrecedeira. Según avanzó la representante provincial, los trabajos afrontan su recta final y concluirán "en las próximas semanas".

Tal y como ha explicado el ente provincial, en estos momentos los trabajos consisten en la colocación de los cristales que recubrirán la estructura. Por otra parte, la empresa adjudicataria de las obras está a la espera de recibir la cabina y el motor para poder instalarlos de inmediato y, posteriormente, realizar las pruebas de seguridad correspondientes.

Además, Sánchez destaca que se está avanzando en la renovación de las aceras en Conde de Torrecedeira, y está pendiente el acondicionamiento del entorno en Marqués de Valterra. La actuación incluye una pasarela en la parte alta y la sustitución de redes pluviales, alumbrado y mobiliario urbano.

Con un presupuesto cercano a 1,15 millones de euros, la Diputación de Pontevedra destina 759.325 euros a esta mejora, lo que representa el 66 % del total. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Vigo completa el presupuesto con 389.232 euros. Así lo recoge el convenio firmado por ambas administraciones para llevar a cabo una actuación que mejorará la movilidad y la accesibilidad de los vecinos del barrio de Torrecedeira.

"Estamos ante una actuación que transformará la vida cotidiana de las personas que transitan a diario por esta zona. Invertir en movilidad y accesibilidad es invertir en calidad de vida", valoró Luisa Sánchez. Asimismo, destacó que esta "optimización de los desplazamientos peatonales contribuye a hacer de Vigo una ciudad más amable".