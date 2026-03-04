Alerta en Vigo: mala calidad del aire por la llegada del polvo sahariano

A pesar de disfrutar de un día con temperaturas que sobrepasan los 20 grados, el cielo de Vigo está afectado este miércoles por la entrada de una masa de aire africana que está influyendo en la calidad del aire.

Desde primera hora de la mañana, los índices de calidad del aire han estado en amarillo, es decir, calidad "regular", pero desde las 14:00 horas, la estación situada en Coia, en la Avenida de Castelao, ha cambiado a rojo, lo que significa que la calidad del aire es "mala".

En las dos situadas, en el este del recinto de PSA Peugeot-Citroën y en el CEIP Lope de Vega, en Emilia Pardo Bazán, según registra Meteogalicia, la calidad es actualmente "regular"; mientras que en la estación del oeste del recinto de Citroën es buena.

Eso sí, la tendencia es que las cuatro zonas evolucionen a lo largo del día a calidad del aire "mala" hasta mañana, jueves, por la tarde, para ir recuperando progresivamente el estado habitual.

En base a la información de Meteogalicia, este índice de calidad "mala" es debido al contaminante PM25.